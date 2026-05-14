Экс-глава Новочеркасска Лысенко останется в СИЗО до 6 июня

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко. Как сообщили в суде, экс-чиновник останется под стражей до 6 июня включительно.

Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска

Юрий Лысенко был задержан в мае 2025 года. Бывшего мэра подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Лысенко получил земельный участок и помощь в строительстве дома общей стоимостью более 8 млн руб. Взамен он пообещал содействие в строительстве школы и оплате работ из муниципального бюджета. Посредником при передаче взятки выступал Любим Белов.

Мария Хоперская