Зарубежные СМИ: Могут ли США возобновить удары по Ирану?

Иран возобновит переговоры с Соединенными Штатами только при выполнении пяти условий. По информации источников агентства Fars, речь о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, снятии санкций и разморозке активов. Также Тегеран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом и просит компенсацию за ущерб, который вызвали боевые действия. В начале апреля Иран и США согласились на перемирие. Стороны провели первый раунд переговоров в Пакистане. Но после процесс урегулирования конфликта зашел в тупик. Сейчас в Белом доме готовятся к возобновлению ударов по Исламской Республике, пишут зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По данным агентства Fars, Тегеран по-прежнему не доверяет Вашингтону. А морская блокада иранских портов только укрепила скептицизм руководства Исламской Республики. Пять условий — это минимум, который должны выполнить США, чтобы просто вернуться за стол переговоров. И только потом Иран согласен обсуждать свой план окончания войны из 14 пунктов. Документ в том числе предусматривает решение всех ключевых вопросов в течение месяца. Кроме того, Тегеран намерен сохранить за собой право обогащать уран. Американские предложения Исламская Республика считает бессмысленными. «Они пытаются достичь целей, которые не смогли реализовать в войне, через переговоры»,— говорит один из собеседников агентства Fars.

В Вашингтоне так же критически воспринимают инициативы Тегерана. Дональд Трамп даже не стал дочитывать до конца иранский мирный план. «Это просто груда мусора»,— рассказал американский президент журналистам. 12 мая Axios писал, что глава Белого дома вскоре обсудит возобновление боевых действий с членами Совета нацбезопасности. Причем речь идет об ударах по тем целям, которые ранее оставались нетронутыми. Кроме того, США могут вернуться к военному сопровождению судов в Ормузском пролива в рамках проекта «Свобода». Однако источники портала уточняют: приказ о возобновлении боевых действий американский президент если и отдаст, то только после возвращения из Китая. Визит в Пекин продлится до 15 мая — Трамп в том числе обсудит иранский вопрос с Си Цзиньпином.

В случае срыва мирных переговоров Пентагон также может переименовать совместную операцию Израиля и США, сообщают источники NBC. Вместо «Эпической ярости» военные предложили название «Кувалда». Все это указывает на то, что Вашинтон всерьез рассматривает вариант с возобновлением ударов, говорят собеседники телеканала.

Чуть ли не единственный фактор, который сдерживает американское руководство — это ракетный потенциал Ирана, рассуждают аналитики, опрошенные The New York Times. Ранее источники газеты в разведке сообщили, что Исламская республика восстановила доступ к 30 базам в районе Ормузского пролива. Это явно противоречит заявлениям Трампа о полном разгроме иранской армии, заключает издание.