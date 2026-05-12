США готовятся к режиму возвращения огня

Президент США Дональд Трамп провел вечером 11 мая совещание с членами своей команды, отвечающими за сферу национальной безопасности. Главной темой обсуждения стала тупиковая ситуация в переговорах с Ираном, который в очередной раз отказался выполнять целый ряд американских требований. По словам чиновников США, глава Белого дома разочаровался в идее диалога с Исламской Республикой и теперь склоняется к возобновлению боевых действий и расширению списка целей на иранской территории. Израиль убеждает Трампа в необходимости высадить американский спецназ, чтобы захватить имеющиеся у Ирана запасы высокообогащенного урана.

Ситуацию в Иране Дональд Трамп обсудил вечером 11 мая с членами администрации, отвечающими за национальную безопасность. По словам источников CNN, знакомых с ходом встречи, американский лидер разочарован в эффективности дипломатии на иранском направлении и всерьез рассматривает сценарий с возобновлением боевых действий, замороженных 8 апреля. Основным раздражителем для главы Белого дома остаются де-факто введенная Ираном блокада Ормузского пролива и его неуступчивость в переговорном процессе. Часть представителей администрации США настаивает на продолжении дипломатических усилий, другая — на более жестком подходе.

Как уточняют источники Axios, Трампу предлагают возобновить интенсивные удары по иранской территории, направив их на объекты, до сих пор не подвергавшиеся бомбардировкам,— они составляют четверть из общего списка целей. Предполагается также возобновление операции «Проект Свобода» по разблокировке Ормузского пролива, которая была поставлена на паузу 6 мая.

Правительство Израиля, в свою очередь, настаивает на том, чтобы Белый дом отдал приказ о высадке американского спецназа в Иране для вывоза из страны обогащенного урана, который остался погребенным под завалами.

Часть окружения Трампа, по данным CNN, возлагает ответственность за тупик в переговорах на главного дипломатического посредника — Пакистан.

В Белом доме есть сомнение в том, что Исламабад корректно передает Тегерану жесткие по своей форме американские послания, а также верно доносит до Вашингтона иранские сигналы. Последний иранский ответ на мирные предложения США получили в минувшие выходные — после почти десятидневной паузы. «Мне это не нравится — это абсолютно неприемлемо»,— написал Трамп в соцсети Truth Social после того, как ознакомился с сутью иранских предложений. Они в очередной раз касались снятия американской блокады иранских портов, прекращения огня в Ливане, отмены американских санкций — хотя бы на время переговорного процесса — и закрепления за Ираном контроля над Ормузом.

На ужесточение иранских позиций повлияло подключение к переговорам верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который постепенно идет на поправку после полученного 28 февраля тяжелого ранения, отмечают источники кувейтской газеты «Аль-Джарида». По их словам, рахбар выступил за то, чтобы США немедленно объявили о прекращении боевых действий против Ирана, и потребовал исключения из переговорного процесса всех пунктов, касающихся иранской ядерной программы до тех пор, пока американо-израильская операция не будет полностью остановлена.

Именно Моджтаба Хаменеи настоял на том, чтобы Ливан был включен в проект соглашения, желая защитить проиранскую группировку «Хезболла» от израильских ударов.

Действующий верховный лидер Ирана, по словам источников «Аль-Джариды», выступил за то, чтобы возобновление международного судоходства через Ормузский пролив регулировалось новым протоколом, защищающим «иранские интересы». Кроме того, аятолла Хаменеи, согласно этим данным, заставил иранских переговорщиков включить в проект документа формулировку, подтверждающую, что Соединенные Штаты первыми пойдут на дипломатические уступки и предоставят Ирану письменные гарантии того, что потенциальное соглашение не будет разорвано в одностороннем порядке, как это произошло с ядерной сделкой 2015 года — Совместным всеобъемлющим планом действий, из которого Трамп вывел США в 2018 году, обвинив Иран в несоблюдении «духа договоренностей».

Что касается «ядерных» консультаций, иранский лидер настаивает на возвращении к ним с того места, где они были прерваны перед американо-израильской операцией, начавшейся 28 февраля. Незадолго до этого Вашингтон и Тегеран обсуждали создание международного консорциума, существование которого позволило бы Ирану обогащать уран в мирных целях на своей территории, но под контролем региональных игроков. Вывоз запасов урана, обогащенного до уровня в 60% (близкого к оружейному), остается для Тегерана неприемлемым условием, отмечают источники «Аль-Джариды». Даже если речь идет о вывозе обогащенного урана в Россию и размещении его на российской территории.

«Наши вооруженные силы готовы преподать урок любому агрессору,— предупредил вечером 11 мая в соцсети X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.— Неверная стратегия и неверные решения всегда ведут к неверному исходу, весь мир уже это понял. Мы готовы к любому варианту».

Нил Кербелов