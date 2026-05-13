Суд заочно арестовал обвиняемого в атаках на Туапсе командира ВСУ

Российский суд заочно арестовал командира ВСУ Александра Щепцова, которого обвиняют в атаках на гражданские объекты в Туапсе и акватории Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, 48-летнего гражданина Украины объявили в федеральный и международный розыск в рамках расследования уголовного дела о террористических актах.

Как уточнили правоохранители, суд избрал Александру Щепцову меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца. Срок ареста будут исчислять с момента его задержания или передачи российским правоохранительным органам.

В отношении обвиняемого расследуют уголовное дело по статье о террористическом акте. Также ему вменяют ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что Александра Щепцова привлекли к уголовной ответственности за преступления против общественной безопасности. Ему заочно предъявили обвинение в совершении пяти террористических актов.

По версии российских следователей, в 2024–2025 годах по приказам Александра Щепцова проводились атаки с использованием безэкипажных надводных катеров. Целями, как утверждает следствие, стали объекты гражданской морской инфраструктуры в акватории Черного моря, а также частные дома на побережье Туапсе.

В материалах уголовного дела говорится, что в результате атак был причинен ущерб на сумму более 38 млн руб.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что расследование продолжается, а фигурант находится за пределами России. В рамках уголовного дела продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможных участников атак.

Мария Удовик