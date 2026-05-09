В Сочи установили личности экипажа самолета У-2, разбившегося в годы ВОВ

Сотрудники Сочинского национального парка и поисковики Краснодарской краевой общественной организации «Кубанский плацдарм» установили бортовой номер самолета У-2, разбившегося в годы Великой Отечественной войны в районе Сочи, и восстановили судьбу его экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: npsochi.ru Фото: npsochi.ru

«Самое главное — доподлинно стало известно: пилот и техник остались живы. Выяснение этого факта и являлось главной целью поисковых работ», — подчеркнули в нацпарке.

Как уточняется в сообщении, более десяти лет назад в районе Истомы упал У-2, однако идентифицировать самолет и определить, что стало с людьми, долгое время не удавалось. Существовала версия, что оба члена экипажа погибли на месте при ударе. Позднее место падения было вновь обнаружено благодаря воспоминаниям одного из участников поисковой группы, а обломки фюзеляжа с номером найдены за рощей рододендронов.

Установлено, что на борту находились пилот П. З. Загребняк и техник Крысин (имя и отчество последнего выяснить не удалось). Как следует из архивных данных, воздушное судно использовалось для перевозки почты. 2 ноября 1942 года самолет вылетел с аэродрома Адлер в сторону Красной Поляны и потерпел крушение в окрестностях Истомы. С большой долей вероятности, посадка была вынужденно-аварийной, а сам полет являлся испытательным после ремонта двигателя.

В настоящее время проведена опись места происшествия. В дальнейшем обломки самолета передадут в один из музеев Сочи.

Наталья Решетняк