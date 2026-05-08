Главные новости за 8 мая. Ростов-на-Дону и область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников и ракет над территорией региона в ночь на 8 мая. По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку в Таганроге и Азовском районе.

Из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону приостановлена работа 13 аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Южная экспортная компания» несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника и открыл в отношении его имущества конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Александр Ханбеков, член СРО арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».С заявлением о собственном банкротстве компания обратилась сама. Размер задолженности, указанный должником, составляет 144,5 млн руб.

В первом квартале 2026 года в Ростовской области объемы аптечных продаж презервативов и оральных контрацептивов выросли на 13% год к году. Средств барьерной контрацепции было продано на 45,2 млн руб., а противозачаточных таблеток — на 214,5 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В Ростове-на-Дону капитальный ремонт трех крупных пешеходных переходов в центре города отложен до 2028 года. Об этом сообщили в администрации города, уточнив, что работы коснутся переходов на пересечении улицы Большой Садовой с Буденновским, Ворошиловским и Кировским проспектами, а также на Буденновском проспекте у улиц Московской и Станиславского. Все эти переходы имеют статус объектов культурного наследия регионального значения, что значительно усложняет процесс их ремонта и реставрации.

Авиадвижение на юге России ожидает полного восстановления в течение ближайших двух-трех дней. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Виталий Савельев, который представил отчет о ситуации в авиаотрасли главе государства.

РЖД оперативно отреагировали на остановку южных аэропортов и реализовали 10 тыс. дополнительных билетов на поезда для пострадавших пассажиров. Пресс-служба Минтранса отметила, что транспортная система страны задействовала все резервы: помимо авиации подключили железные дороги и автобусы. Министр транспорта Андрей Никитин поручил авиакомпаниям — Nordwind, «Победе», «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» — координировать усилия с РЖД и ЕTD. В южном направлении осталось много свободных мест: Москва–Сочи — свыше 6400, Москва–Краснодар — около 9000, Москва–Новороссийск — более 4700, Москва–Минводы — свыше 5500. РЖД при необходимости добавит вагоны в составы и назначит доппоезда из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани и Волгограда с 10 мая.