Капремонт переходов в Ростове начнется не раньше 2028 года

В Ростове-на-Дону капитальный ремонт трех крупных пешеходных переходов в центре города отложен до 2028 года, пишут «Ведомости Юг».

Об этом сообщили изданию в администрации города, уточнив, что работы коснутся переходов на пересечении улицы Большой Садовой с Буденновским, Ворошиловским и Кировским проспектами, а также на Буденновском проспекте у улиц Московской и Станиславского. Все эти переходы имеют статус объектов культурного наследия регионального значения, что значительно усложняет процесс их ремонта и реставрации.

Проблема заключается в том, что в течение многих лет в этих переходах располагались торговые павильоны. Их демонтаж в 2021 году обнажил старые покрытия, швы и участки пола, которые ранее скрывались под конструкциями. В результате этого стали заметны недостатки, требующие серьезного внимания. В администрации отметили, что на 2026-2027 годы запланировано финансирование для капитального ремонта улицы Большая Садовая (проспект Кировский), однако дальнейшие работы будут зависеть от выделения средств.

Статус объектов культурного наследия накладывает строгие ограничения на возможность проведения ремонтов. Восстановление только отдельных частей переходов невозможно без полноценного проекта реставрации. В настоящее время разработана проектная документация, которая учитывает необходимость восстановления цветных тематических мозаичных панно, расположенных внутри переходов. Эти панно являются важной частью культурного наследия и привлекают внимание как местных жителей, так и туристов.

По информации администрации, восстановительные работы в туннельной части подземных переходов проводятся поэтапно в рамках муниципального контракта по содержанию подземных пешеходных переходов. Однако полное завершение капитального ремонта ожидается не ранее 2028 года, что вызывает недовольство среди горожан. Местные жители выражают обеспокоенность состоянием переходов и необходимостью скорейшего вмешательства.

Станислав Маслаков