Южную экспортную компанию в Ростове признали банкротом с долгом 144 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Южная экспортная компания» несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника и открыл в отношении его имущества конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Александр Ханбеков, член СРО арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

С заявлением о собственном банкротстве компания обратилась сама. Размер задолженности, указанный должником, составляет 144,5 млн руб. Основными кредиторами названы ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ПСБ». Заявление было принято судом к производству 6 марта 2026 года.

ООО «Южная экспортная компания» зарегистрировано в июле 2015 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими бытовыми товарами. Согласно материалам дела, за обществом зарегистрированы земельный участок и расположенные на нем нежилые здания. Это имущество находится в залоге у Сбербанка по договору ипотеки от 4 апреля 2023 года, заключенному в обеспечение кредитного договора от 17 февраля 2023 года.

Ранее единственный участник общества принял решение о добровольной ликвидации компании. Ликвидатором назначена Виктория Прищепа.

Суд пришел к выводу, что имущества ликвидируемого должника недостаточно для расчетов с кредиторами: обязательства общества превышают стоимость его активов. В материалах дела также содержались перечни кредиторов и имущества, кредитные договоры, сведения о банковских счетах и остатках денежных средств, а также бухгалтерская отчетность за последний отчетный период.

Отдельно суд указал, что признание ликвидируемого должника банкротом отвечает интересам кредиторов, поскольку позволяет конкурсному управляющему использовать предусмотренные законом инструменты для формирования конкурсной массы. Финансовый анализ деятельности компании, а также проверка признаков преднамеренного или фиктивного банкротства должны быть проведены уже в ходе конкурсного производства.

Тат Гаспарян