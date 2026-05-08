РЖД реализовали 10 тысяч допбилетов для пассажиров южных аэропортов

РЖД оперативно отреагировали и реализовали 10 тыс. дополнительных билетов на поезда для пострадавших пассажиров, сообщила пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале.

Утром 8 мая Минтранс РФ скорректировал работу регионального центра в Ростове-на-Дону после попадания украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Это привело к приостановке работы 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. По данным АТОР, на 10:34 задержали и отменили более 80 рейсов, около 14 тыс. пассажиров ждали вылета.

РЖД оперативно отреагировали и реализовали 10 тыс. дополнительных билетов на поезда для пострадавших пассажиров. Пресс-служба Минтранса отметила, что транспортная система страны задействовала все резервы: помимо авиации подключили железные дороги и автобусы. Министр транспорта Андрей Никитин поручил авиакомпаниям — Nordwind, «Победе», «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» — координировать усилия с РЖД и ЕTD. В южном направлении осталось много свободных мест: Москва–Сочи — свыше 6400, Москва–Краснодар — около 9000, Москва–Новороссийск — более 4700, Москва–Минводы — свыше 5500. РЖД при необходимости добавит вагоны в составы и назначит доппоезда из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани и Волгограда с 10 мая.

К 16:00 рейсы возобновили в ограниченном режиме, все аэропорты перешли на плановый график. К 20:00 перевезли 7100 пассажиров на 55 рейсах между югом и другими регионами. Минтранс и Росавиация отменили запрет на полеты, планируют 59 рейсов из Москвы и 158 из регионов до конца суток. Оперативный штаб по поручению вице-премьера Виталия Савельева работает круглосуточно и формирует расписание на 9 мая. Полное восстановление авиасообщения займет 2–3 дня.

