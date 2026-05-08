Из-за атаки на Ростов-на-Дону приостановлена работа 13 аэропортов

Из-за попадания БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону приостановлена работа 13 аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Персонал филиала в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования, добавили в ведомстве. Сейчас временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00.

Константин Соловьев

