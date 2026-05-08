В Ростове после атаки БПЛА повреждены дома и административное здание

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников и ракет над территорией региона в ночь на 8 мая. По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку в Таганроге и Азовском районе.

Как сообщил глава региона, в результате падения обломков повреждения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Мясниковском районе. По предварительным данным, жертв нет.

В Ростове-на-Дону, по словам губернатора, в переулке Аэроклубовском были повреждены остекление жилых домов и газовая труба. Также загорелись грузовой автомобиль и дерево. Возгорание удалось локализовать.

Кроме того, в Первомайском районе Ростова произошло возгорание четырехэтажного административного здания после падения обломков беспилотника.

В Батайске на улице Социалистической, как сообщил Юрий Слюсарь, обломки БПЛА повредили кровлю и окна хозяйственной постройки. В Таганроге поврежден гараж.

В селе Чалтырь Мясниковского района в нескольких частных домах частично разрушена кровля и повреждено остекление. Также в Мясниковском районе после падения ракеты произошло возгорание складских помещений. Пожар был локализован, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.

