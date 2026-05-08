На Дону продажи презервативов и оральных контрацептивов выросли на 13%

В первом квартале 2026 года в Ростовской области объемы аптечных продаж презервативов и оральных контрацептивов выросли на 13% год к году. Средств барьерной контрацепции было продано на 45,2 млн руб., а противозачаточных таблеток — на 214,5 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В количественном выражении рост объема продаж презервативов составил 6%: в январе-марте 2025 года было продано 97,7 тыс. упаковок, в начале 2026 года — 102,7 тыс. упаковок.

Оральных контрацептивов в первом квартале 2026 года в регионе было продано 116,7 упаковок, тогда как годом ранее — 110,5 тыс. упаковок. Рост показателя — 6%.

В число самых популярных средств барьерной контрацепции вошли CONTEX (41,3% от общего числа продаж), DUREX (37%), MAXUS (8,2%), VIVA (2,7%) и ECSTATIX (2,4%).

Самыми востребованными противозачаточными таблетками стали Джес (17,8% от общего объема), Клайра (13,5%), Ярина (13,2%), Силует (6%) и Жанин (5,5%).

Наталья Белоштейн