Аэропорт Сочи после снятия ограничений работает по фактическому расписанию

Аэропорт Сочи начал восстановление штатной работы после отмены временных ограничений, действовавших 8 мая. Сейчас воздушная гавань обслуживает рейсы по фактическому расписанию, а авиакомпании корректируют графики полетов.

Временные меры были введены утром в 05:52. Позднее федеральные органы сообщили о частичном возобновлении авиасообщения с аэропортами юга России. Во второй половине дня ограничения в аэропорту Сочи были официально сняты.

После этого аэропорт приступил к приему и отправке воздушных судов, а также обслуживанию пассажиров. По словам руководства авиаузла, первоочередное внимание уделяется отправке задержанных рейсов и восстановлению суточного плана полетов.

Вместе с тем полное возвращение к обычному графику потребует времени. В течение ближайших суток перевозчики будут перестраивать расписание. Возможны изменения времени вылета, объединение рейсов и отмена части программ.

Согласно данным онлайн-табло, на момент публикации задерживались 33 рейса на вылет и 34 на прилет. Еще 39 рейсов на прилет были отменены.

Пассажирам рекомендуется внимательно следить за сообщениями авиакомпаний, проверять статус рейсов до выезда в аэропорт и учитывать возможные изменения. Также актуальная информация размещается на табло в терминале.

Аэропорт Сочи остается крупнейшим действующим авиационным узлом южного направления, поэтому восстановление его работы влияет на транспортную ситуацию в регионе в целом.

Мария Удовик