Главные новости за 8 мая. Сочи

Подведомственная Росавиации госкорпорация по организации воздушного движения заявила о готовности к обслуживанию рейсов в ряде аэропортов юга России и Северного Кавказа. Одновременно отменено ранее выпущенное извещение NOTAM о невозможности выполнения полетов в южные регионы страны.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел в Туапсе из-за беспилотной атаки ВСУ, продолжаются. В Туапсе на утро 8 мая 2026 года собрали и вывезли 20,8 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы проводят в круглосуточном режиме.

Сочи, Краснодар и Геленджик вошли в топ-10 для отдыха компаниями в мае. Туристы планируют провести в Сочи четыре ночи и заплатить за каждую из них 5,3 тыс. руб.

Силы противовоздушной обороны в течение четырех часов перехватили и уничтожили 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, включая Краснодарский край и акваторию Черного моря. Помимо Краснодарского края и Черного моря, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в участии в мошеннической схеме с использованием сим-боксов для звонков с подменных номеров. Местный житель за денежное вознаграждение обеспечивал бесперебойную работу специального оборудования, через которое мошенники совершали звонки своим жертвам.