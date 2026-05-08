Более 20,8 тысячи кубометров загрязненного грунта собрали в Туапсе

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел в Туапсе из-за беспилотной атаки ВСУ, продолжаются. В Туапсе на утро 8 мая 2026 года собрали и вывезли 20,8 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы проводят в круглосуточном режиме, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Туапсе по состоянию на утро 8 мая собрали и вывезли 20,8 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА киевского режима, продолжается в круглосуточном режиме»,— говорится в сообщении оперштаба региона 8 мая.

К работам привлекли дополнительные силы и технику. Специалисты продолжают очистку территории морского терминала и прилегающих зон.

Как сообщалось ранее, 30 апреля на НПЗ в Туапсе потушили пожар после очередной атаки БПЛА. С огнем боролись с 28 апреля.

На территории Туапсинского округа действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти региона держат ситуацию на контроле. В администрации заявили, что работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий разлива. Специалисты проводят мониторинг состояния почвы и акватории. Отобранные пробы грунта и воды направляют на лабораторный анализ.

Жителей Туапсе просят соблюдать осторожность вблизи зоны проведения работ и не препятствовать действиям оперативных служб. Въезд на загрязненные участки ограничили. На месте развернуты пункты обогрева и питания для персонала, который занят на ликвидации последствий.

Мария Удовик