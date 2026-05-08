Росавиация отменила NOTAM о невозможности полетов на юг России

Подведомственная Росавиации госкорпорация по организации воздушного движения заявила о готовности к обслуживанию рейсов в ряде аэропортов юга России и Северного Кавказа. Одновременно отменено ранее выпущенное извещение NOTAM о невозможности выполнения полетов в южные регионы страны.

Согласно опубликованной информации, к приему и отправке воздушных судов готовы аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

После отмены ограничительного извещения авиакомпании совместно с Министерством транспорта России и Росавиацией приступили к подаче обновленных планов полетов на сутки. Речь идет о корректировке расписания с учетом фактической обстановки и возможностей использования воздушного пространства.

При этом в ведомстве отметили, что на выполнение рейсов могут влиять временные ограничения на использование воздушного пространства. На данный момент такие меры сохраняются в аэропортах Владикавказа (Беслан), Геленджика, Грозного, Краснодара (Пашковский) и Сочи.

Отмена NOTAM означает пересмотр ранее действовавших ограничений, однако окончательное выполнение рейсов зависит от оперативной ситуации и решений профильных служб. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус вылетов и прилетов у авиакомпаний и аэропортовых операторов.

Для аэропортов юга России обновление режима работы имеет особое значение в преддверии высокого туристического сезона, когда возрастает пассажиропоток на курортных направлениях. В список готовых к обслуживанию рейсов вошли крупнейшие транспортные узлы черноморского побережья и Северного Кавказа, включая Сочи, Краснодар и Геленджик.

Дополнительная информация о расписании и возможных изменениях будет публиковаться по мере поступления обновленных данных от перевозчиков и авиационных служб.

Мария Удовик