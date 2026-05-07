В Сочи раскрыли схему с сим-боксами для звонков с подменных номеров

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в участии в мошеннической схеме с использованием сим-боксов для звонков с подменных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе УВД курорта в своем Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, местный житель за денежное вознаграждение обеспечивал бесперебойную работу специального оборудования, через которое мошенники совершали звонки своим жертвам. Сим-боксы он обслуживал на территории своего домовладения в Хостинском районе Сочи.

Следствие установило, что обвиняемый регулярно менял сим-карты в оборудовании и следил за его работой. Все действия он выполнял по указаниям «куратора», с которым общался через мессенджер.

По версии следствия, с помощью этой схемы мошенники смогли похитить около 6 млн руб. у жителя Москвы. Потерпевшему звонили с подменных номеров и убедили его в том, что он якобы причастен к финансированию недружественного государства. После этого пострадавшего заставили перевести крупную сумму денег.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по Сочи.

Расследование уголовного дела проводила следственная часть СУ УВД по Сочи. Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время расследование завершили, материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу. По статье, которая вменяется обвиняемому, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик