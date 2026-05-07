Над Краснодарским краем и Черным морем уничтожили беспилотники

Силы противовоздушной обороны в течение четырех часов перехватили и уничтожили 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, включая Краснодарский край и акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были ликвидированы в период с 16:00 до 20:00. Помимо Краснодарского края и Черного моря, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Ранее сообщалось, что в период с 12:00 до 16:00 средства ПВО уничтожили свыше 80 беспилотников над территориями 11 российских регионов, в том числе над Краснодарским краем. Таким образом, за дневное время число ликвидированных аппаратов превысило 180 единиц.

В ночь на 7 мая российские силы противовоздушной обороны также отражали массированную атаку беспилотников. Тогда, по данным Минобороны, были перехвачены и уничтожены 347 дронов над регионами страны, включая Краснодарский край, а также над Черным и Азовским морями.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За повторные нарушения санкции увеличиваются: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для организаций — до 300 тыс. руб.

Мария Удовик