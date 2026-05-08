Сочи, Краснодар и Геленджик вошли в топ-10 для отдыха компаниями в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» определил самые популярные направления для отдыха компаниями в мае 2026 года.

На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований. Второе место делят Казань и Сочи — они собрали по 6%. На третьей строчке расположилась Москва с 5% «компанейских» бронирований в мае.

Далее в списке следуют Краснодар, Ялта, Кисловодск, Калининград и Геленджик. Десятку самых популярных направлений замыкает Судак.

Аналитики сервиса также подсчитали средние параметры поездок. Туристы планируют провести в Сочи четыре ночи и заплатить за каждую из них 5,3 тыс. руб. В Краснодаре компании останавливаются в среднем на две ночи, стоимость ночи — 4,9 тыс. руб. В Геленджике путешественники бронируют также четыре ночи, средний чек за одну ночь — 5,4 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что продажи туров в Сочи на майские праздники в 2026 году демонстрируют снижение примерно на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туроператоры рассчитывают, что часть майского спроса может быть реализована в последние дни праздничного периода.

