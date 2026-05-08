В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Сочи отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили представители воздушной гавани, уточнив, что ограничения были введены ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

После снятия ограничений аэропорт возобновил обслуживание рейсов на прилет и вылет. Работа воздушной гавани продолжается в штатном режиме с учетом фактического расписания авиакомпаний и текущей загрузки инфраструктуры.

В администрации аэропорта рекомендовали пассажирам внимательно отслеживать информацию о статусе своих рейсов. Актуальные сведения о времени вылета и прилета перевозчики направляют по контактам, указанным при бронировании билетов. Кроме того, обновления публикуются на онлайн-табло, а также передаются через аудиообъявления в терминале.

Подобные временные ограничения периодически вводятся в российских аэропортах по решению авиационных служб для обеспечения безопасности воздушного движения. После нормализации обстановки работа аэропортов возвращается к обычному режиму.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на юг России отменен. После отмены ограничительного извещения авиакомпании совместно с Министерством транспорта России и Росавиацией приступили к подаче обновленных планов полетов на сутки. Речь идет о корректировке расписания с учетом фактической обстановки и возможностей использования воздушного пространства.

В ведомстве отметили, что на выполнение рейсов могут влиять временные ограничения. На данный момент такие меры сохраняются в аэропортах Владикавказа (Беслан), Геленджика, Грозного, Краснодара (Пашковский) и Сочи.

Мария Удовик