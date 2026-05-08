В Ярославской области установят 25 арт-объектов в виде медведей

В городах и селах Ярославской области к летнему сезону этого года установят 25 арт-объектов в виде медведей, высота которых будет превышать человеческий рост. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Всего будет 25 арт-объектов, и каждый — со своим характером и особенностями, которые связаны с историей и традициями места»,— написал губернатор.

Арт-объекты поставят в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Данилове, Любиме, Рыбинске, Рыбинском округе, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Вятском, Угличе и Ярославле. Михаил Евраев добавил, что «медведей» хотят связать тематическим маршрутом. На фото видны персонажи, связанные с теми или иными занятиями: актер, кондитер, пивовар, кинооператор, генерал, чиновник и так далее.

Медведь как символ Ярославской области также нашел свое отражение в МАФах с интерактивными панелями для пешеходной навигации туристов. Однако ранее установленные медведи были однотонными, а новые — цветные.

Алла Чижова