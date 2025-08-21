В Ярославской области готовятся к установке новых МАФов-навигаторов

Объявлен аукцион по поиску подрядной организации для изготовления и поставки малых архитектурных форм с сенсорной панелью для пешеходной навигации туристов. Заказчиком работ выступает министерство туризма Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году в регионе поставили 23 МАФа. Это фигуры животных (медведь, стерлядь, мышь и другие, согласно символике города) с сенсорной панелью, с помощью которой можно построить маршрут к достопримечательностям.

Губернатор Михаил Евраев анонсировал, что проект будет продолжен: в 2025 году МАФы-навигаторы установят в Рыбинске, Ростове Великом, Угличе, Мышкине, Брейтове и других городах региона.

В документации к аукциону конкретные места установки панелей не названы. Общая стоимость работ составит 178,8 млн руб. Поставщик разрабатывает дизайн-проект, согласовывает его, изготавливает МАФ, поставляет его и вводит в эксплуатацию.

Интерактивные панели должны работать круглогодично и круглосуточно, в любую погоду, а также быть устойчивыми к разрушающим механическим воздействиям. На панелях должны быть отображены достопримечательности и знаковые места, информация о театрах, музеях, парках, о предстоящих мероприятиях, о кафе и ресторанах, об отелях и гостиницах.

В качестве новшеств на панелях будут гиперказуальные игры — «Бегущий мишка» и «Летящий мишка». В первой игре медведь перепрыгивает через препятствия, во второй — избегает падения на землю. Медведь внешне должен быть схож с изображенным на гербе Ярославской области. Срок службы панелей — не менее 5 лет.

Итоги аукциона подведут 1 сентября. На работы у поставщика будет 45 дней.