В Ярославле на час закроют проезд по Октябрьскому мосту

В Ярославле 9 мая с 20:30 до 21:30 будет закрыт для транспорта Октябрьский мост в связи с запуском праздничного салюта. Приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Движение будет закрыто на участке Тверицкой набережной от проспекта Авиаторов до съезда с Октябрьского моста, на съездах с моста и на самом мосту. «Ъ-Ярославль» сообщал, что салют запланирован 9 мая в 21:00 на Стрелке.

Также 9 мая с 6:00 до 9:00 будет закрыт проезд на улице Угличской в районе Воинского мемориального кладбища в связи с возложением цветов к монументу.

Алла Чижова