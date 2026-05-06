Стала известна схема перекрытий дорог 9 мая в Ярославле

В Ярославле выпущен приказ о временном прекращении движения транспортных средств в связи с празднованием Дня Победы. Дороги начнут перекрывать с утра 8 мая.

С 6:00 8 мая автомобили не смогут проехать в центр города: движение перекроют на Волжской набережной от улицы Первомайской, на улице Советской от Красной площади, на повороте с Первомайской и площади Волкова на Трефолева, на всех подъездах в центр с площади Богоявления, а также на участке Которосльной набережной от моста.

Схема перекрытий: с 6:00 8 мая

С 19:00 8 мая также будет закрыт для проезда участок улицы Советской: от пересечения с Республиканской и до Советской площади, в том числе Красная площадь. Также перекроют все выезды на Советскую, где будет проходить «Бессмертный полк».

Схема перекрытий: с 19:00 8 мая

С 5:00 9 мая площадь перекрытий увеличится. Для машин закроют всю центральную часть города: от Октябрьской площади, улицы Революционной, площади Юности. Которосльная набережная будет перекрыта от перекрестка с Косым мостом в сторону центра. Московский проспект закроют на мосту, на подъезде к Богоявленской площади: для машин останется только съезд вниз.

Схема перекрытий: 9 мая

Все дорожные ограничения будут действовать до 24:00 9 мая. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу празднования Дня Победы в Ярославле и Рыбинске.

Алла Чижова