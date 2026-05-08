В Ярославле увеличили количество точек бесплатного Wi-Fi

В центре Ярославля в два раза увеличилось количество точек бесплатного городского Wi-Fi. Об этом сообщили в МТС.

Проект реализуется мэрией совместно с МТС. В рамках первого этапа зимой было запущено пять точек (на улицах Кирова, Депутатской, Нахимсона, а также в Депутатском переулке), в рамках второго беспроводной интернет стал доступен еще по пяти адресам.

«Теперь воспользоваться бесплатным интернетом можно на Вознесенском бульваре от здания госпиталя ветеранов войн до стен Ярославского музея-заповедника, на улице Нахимсона у мэрии Ярославля, на углу улиц Максимова и Трефолева, а также в сквере на улице Трефолева возле памятника Леониду Трефолеву»,— сообщили в мэрии.

Как сообщили в пресс-службе МТС, для подключения к Wi-Fi на устройстве нужно выбрать сеть «Yar Wi-Fi», авторизоваться по номеру телефона, ввести код из СМС. Сеть доступна абонентам всех операторов.

«Расширение сети Wi-Fi в общественных пространствах позволяет гостям и жителям города пользоваться навигацией и всеми привычными онлайн-сервисами бесплатно и в любой ситуации оставаться на связи»,— прокомментировал директор МТС в Ярославской области Семен Кметь.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что создан чат-бот «Wi-Fi. Ярославская область» в мессенджере «Макс», который ищет ближайшие точки бесплатного Wi-Fi.

Алла Чижова