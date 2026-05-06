В Ярославской области создан чат-бот для поиска бесплатного Wi-Fi

Появился чат-бот «Wi-Fi. Ярославская область» в мессенджере «Макс», который поможет найти ближайшие точки бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщили в правительстве области.

Сейчас чат-бот предоставляет информацию о 224 точках общественного Wi-Fi. В частности, в центре Ярославля бесплатный интернет можно поймать у домов №10/25 на улице Кирова, №14 на площади Челюскинцев, №15 на Волжской набережной.

«Сервис постоянно расширяется, добавляются новые точки доступа, которые появляются в ходе благоустройства»,— сообщил министр цифрового развития региона Максим Бартыков.

Для получения информации о ближайшей точке Wi-Fi нужно включить геолокацию или ввести адрес вручную. В правительстве считают, что чат-бот будет полезен при перебоях мобильного интернета. В частности, 1 мая жители Ярославля сообщали о проблемах с мобильным интернетом в центре города. В министерстве региональной безопасности напомнили, что ограничения действуют в связи с угрозой атаки беспилотников.

Алла Чижова