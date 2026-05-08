Авиарейс между Ярославлем и Санкт-Петербургом отменен
В ярославском аэропорту (Туношна) отменен вылет в Санкт-Петербург, запланированный на 21:30 8 мая. Соответствующая информация отражена на онлайн-табло аэропорта.
Также отменен прилет самолета из Санкт-Петербурга в 20:40. Рейс обслуживает авиакомпания «Ред Вингс». Днем ранее, 7 мая, после переноса был отменен рейс Санкт-Петербург – Ярославль и обратно авиакомпании «Руслайн».
Ярославский аэропорт закрыт для полетов с 2 часов 7 мая. «Ъ-Ярославль» сообщал, что по этой причине омский ХК «Авангард» не может улететь после полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом».