Авиарейс между Ярославлем и Санкт-Петербургом отменен

В ярославском аэропорту (Туношна) отменен вылет в Санкт-Петербург, запланированный на 21:30 8 мая. Соответствующая информация отражена на онлайн-табло аэропорта.

Также отменен прилет самолета из Санкт-Петербурга в 20:40. Рейс обслуживает авиакомпания «Ред Вингс». Днем ранее, 7 мая, после переноса был отменен рейс Санкт-Петербург – Ярославль и обратно авиакомпании «Руслайн».

Ярославский аэропорт закрыт для полетов с 2 часов 7 мая. «Ъ-Ярославль» сообщал, что по этой причине омский ХК «Авангард» не может улететь после полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Алла Чижова