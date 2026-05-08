Омский «Авангард» попытается покинуть Ярославль через Москву

Омский ХК «Авангард» рассматривает вариант вылета из Москвы из-за закрытого аэропорта в Ярославле. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 6 мая в Ярославле завершился полуфинал Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» обыграл «Авангард». В ночь после игры для обеспечения безопасности полетов был закрыт ярославский аэропорт. В связи с этим омская команда не смогла вовремя вылететь и ждала в гостинице открытия воздушной гавани. Однако аэропорт до сих пор закрыт.

«Команда все еще в Ярославле, так как аэропорт все еще закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы»,— говорится в сообщении клуба.

Минувшей ночью регион подвергся атаке БПЛА. После попадания загорелся промышленный объект.

Алла Чижова