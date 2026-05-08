В аэропортах юга задержаны и отменены более 80 рейсов

В аэропортах юга России к утру 8 мая задержаны и отменены более 80 рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. По оценке аналитиков АТОР, по состоянию на 10:00 в ожидании вылета находились не менее 14 тыс. пассажиров, преимущественно на внутренних направлениях.

Наиболее сложная ситуация, по данным ассоциации, сложилась в Сочи, где новые ограничения совпали с масштабными сбоями в расписании, продолжающимися последние двое суток.

В АТОР также сообщили о задержке и отмене 13 международных рейсов из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа. По оценке организации, ситуация затронет около 3 тыс. туристов и может привести к зеркальным сбоям в расписании обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.

На фоне ограничений авиакомпании начали массово корректировать полетные программы. «Аэрофлот» сообщил о переносе времени вылета части рейсов и отмене отдельных перелетов, при этом некоторые самолеты были направлены на запасные аэродромы. «Уральские авиалинии» предупредили о переносе рейсов в Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный и Минеральные Воды. Изменения в расписании также подтвердили авиакомпания «Россия», «Победа» и Nordwind Airlines.

В АТОР предупредили, что с увеличением времени простоя число задержанных рейсов может продолжить расти, и рекомендовали пассажирам внимательно следить за сообщениями перевозчиков и статусами вылетов.

Вячеслав Рыжков