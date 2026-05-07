Главные новости за 7 мая. Сочи

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в участии в мошеннической схеме с использованием сим-боксов для звонков с подменных номеров. Местный житель за денежное вознаграждение обеспечивал бесперебойную работу специального оборудования, через которое мошенники совершали звонки своим жертвам.

Центральным районным судом Сочи рассмотрено уголовное дело в отношении 65-летнего Эдуарда Каладжяна. По итогам процесса он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Адлерский районный суд Сочи признал Руслана и Саака Тертерянов виновными в покушении на посредничество во взяточничестве после попытки передать 300 тыс. рублей за увольнение бойца из ВС РФ и его возвращение из зоны СВО. Мужчины поверили знакомой, которая представлялась сотрудником военной прокуратуры.

В поселке Дагомыс в Сочи днем 7 мая произошло массовое ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Машина наехала на металлическое ограждение, после чего автомобиль отбросило на припаркованную на обочине «Газель».

Минобороны РФ сообщили, что в период с 8:00 до 12:00 мск 7 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 127 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Уничтожить объекты удалось над рядом регионов России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.