Суд в Сочи назначил 5 лет колонии родственнику Татуляна по делу о мошенничестве

Центральным районным судом Сочи рассмотрено уголовное дело в отношении 65-летнего Эдуарда Каладжяна. По итогам процесса он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства стало известно, что в 2020 году фигурант дела, являющийся родственником объявленного в международный розыск криминального авторитета Рубена Татуляна (Робсон), обманным путем приобрел право на земельный участок в Адлерском районе Сочи. Площадь участка составила более 500 кв. м.

Следствием установлено, что после оформления права на землю фигурант дела распорядился участком по своему усмотрению, в результате чего муниципальному образованию город Сочи был причинен ущерб в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела сделано при оперативном сопровождении сотрудников службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю. Материалы дела направили в суд с обвинительным заключением, поддержанным прокуратурой города Сочи.

В ходе процесса государственное обвинение настаивало на доказанности вины подсудимого, и суд с учетом представленных материалов и позиции прокуратуры сделал вывод о его виновности в инкриминируемом преступлении.

Судебной инстанцией фигурант дела признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора он был взят под стражу непосредственно в зале суда.

Мария Удовик