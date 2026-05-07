В Сочи осудили отца и сына за попытку «выкупа» бойца СВО

Адлерским районным судом Сочи рассмотрено уголовное дело в отношении Руслана и Саака Тертерянов. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на преступление, посредничество во взяточничестве), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В ходе судебного разбирательства установлено, что знакомая Руслана Тертеряна — Анаит Халаджян — сообщила ему заведомо недостоверные сведения о якобы имеющейся у нее возможности за денежное вознаграждение в размере 300 тыс. руб. оказать содействие в увольнении его друга из Вооруженных сил Российской Федерации и последующем возвращении его из зоны проведения СВО с получением установленных выплат.

Не усомнившись в достоверности полученной информации и полагая, что Анаит Халаджян является сотрудником военной прокуратуры РФ, Руслан Тертерян сообщил об этом своему отцу и предложил принять участие в передаче денежных средств. Саак Тертерян согласился на предложение сына. В дальнейшем информация о возможности «возвращения» военнослужащего за взятку была передана матери участника СВО.

Женщина, долгое время не имевшая возможности связаться с сыном, восприняла предложение как противоправное и обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий при передаче денежных средств Руслан и Саак Тертеряны были задержаны. Позднее задержана также Анаит Халаджян, выдававшая себя за сотрудника военной прокуратуры.

Судом установлено, что действия участников носили противоправный характер и были квалифицированы в соответствии с предъявленным обвинением. Руслану Тертеряну назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Сааку Тертеряну — 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Оба также обязаны выплатить штраф в размере 3 млн руб., что составляет десятикратный размер предполагаемой взятки. Приговор вступил в законную силу.

В отношении Анаит Халаджян также вынесен обвинительный приговор. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на преступление и мошенничество). Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Мария Удовик