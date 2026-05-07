Минобороны РФ сообщили о 127 сбитых БПЛА ВСУ над морями и регионами России

Минобороны РФ сообщили, что в период с 8:00 до 12:00 мск 7 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 127 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Уничтожить объекты удалось над рядом регионов России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что цели поразили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Адыгея, Республикой Крым и Удмуртской Республикой. Также сообщили о перехвате беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей.

В ночной период с 21:00 6 мая до 07:00 7 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями регионов России. В этом эпизоде также сделаны фиксации поражений целей над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Отдельно напомнили о действующих ограничениях в Краснодарском крае. На территории региона введен запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, максимальный размер которых может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик