Водитель «Хендай» погиб после массового ДТП в Дагомысе

В поселке Дагомыс в Сочи днем 7 мая произошло массовое ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Авария случилась около 15:45 на Барановском шоссе.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением. Машина наехала на металлическое ограждение, после чего автомобиль отбросило на припаркованную на обочине «Газель».

От удара грузовой автомобиль отбросило на двигавшийся в попутном направлении «Чанган». После столкновения легковой автомобиль отбросило на припаркованную «Ладу Ниву». В результате аварии повреждения получили сразу несколько транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 59-летний водитель «Хендай» получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

На месте аварии работали сотрудники полиции и экстренных служб. Правоохранительные органы организовали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции уточнили, что причины аварии будут установлены после проведения необходимых проверочных мероприятий и изучения всех деталей ДТП.

За первые три месяца 2026 года в Краснодарском крае произошло более 1 тыс. ДТП. С января по март в авариях погибли 116 человек, еще более 1,2 тыс. человек получили травмы разной степени тяжести. По данным полиции, 112 аварий из общего числа ДТП оказались смертельными. Среди погибших — двое несовершеннолетних. В МВД отметили, что чаще всего аварии со смертельным исходом происходят из-за наезда на пешеходов, превышения скорости и выезда на встречную полосу движения.

Мария Удовик