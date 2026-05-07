Кинофестиваль «Малая Земля», солдатские привалы и «Ангелы Ладоги»

Жителей Новороссийска в связи с празднованием 9 Мая ожидают длинные выходные и насыщенная культурная программа. В театрах будут показаны разнообразные спектакли, а местное управление культуры организует множество мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



Какие спектакли посетить

8 мая в 13:00 в Новороссийском городском театре представят литературно-музыкальную композицию «Страницы памяти». В основе постановки — письма, воспоминания и военные сводки участников отряда майора Цезаря Куникова, оборонявшего «Малую Землю» в течение 225 дней в 1943 году. В постановке задействованы не только актеры театра, но и творческие коллективы Новороссийска. Военная хроника тех лет гармонично сочетается с современными элементами. В спектакле много музыки и хореографии.

Стоимость билетов — 700 руб. (12+).

8 мая в 19:00 в Новороссийском городском театре состоится показ спектакля «Охота жить» по рассказам Василия Шукшина. В описании говорится, что спектакль представляет собой не просто пересказ произведений Шукшина, а искренние и трогательные истории, где юмор переплетается с человеческой мудростью и неповторимой шукшинской душевностью. В спектакль вошли рассказы: «Светлые души», «Сапожки», «Владимир Семеныч из мягкой секции», «Степка», «Космос, нервная система и шмат сала», «Танцующий Шива», «Охота жить».

Стоимость билетов — 600 руб. (12+).

11 мая в 19:00 в Новороссийском городском театре в рамках кинофестиваля «Малая Земля» состоится творческая встреча с актером театра и кино Дмитрием Певцовым.

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+).

Что посмотреть в кино

С 10 по 14 мая 2026 года в Новороссийске пройдет VI Открытый российский фестиваль патриотического кино «Малая Земля». Он объединит 50 выдающихся представителей киноиндустрии: актеров, режиссеров, продюсеров и сценаристов. Звезды приедут в Новороссийск в День Победы, чтобы принять участие в кинофестивале. Пресс-конференция начнется в 11:00 10 мая, после чего гости выйдут на красную дорожку и примут участие в церемонии открытия, которая пройдет в городском театре Новороссийска.

Конкурсная программа фестиваля включает около 30 фильмов: игровые полнометражные и короткометражные ленты, а также документальные работы. Особое внимание будет уделено фильмам, посвященным Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Показы состоятся в кинотеатре «Нептун» и во Дворце культуры села Мысхако. Вход на мероприятия будет свободным по предварительной регистрации на сайтах www.kino-neptun.ru и https://kinowidget.kinoplan.ru/afisha/9226.

Кинотеатры «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» в Мысхако предлагают к просмотру недавно вышедшую в прокат военную драму «Ангелы Ладоги» Александра Котта, открывавшую Московский международный кинофестиваль. В основу картины легли реальные события.

Сюжет фильма «Ангелы Ладоги» основан на двух малоизвестных эпизодах блокады Ленинграда. Первый из них рассказывает о спортсменах-буеристах, которые по льду перевозили продукты и боеприпасы в осажденный город. Второй эпизод повествует о героическом поступке директрисы ораниенбаумского детдома, которая спасла всех своих воспитанников, вывезя их на большую землю.

Стоимость билета — 300 руб. (12+).

Куда сходить еще

9 мая в 10:00 во всех внутригородских районах и сельских округах Новороссийска развернутся традиционные «Солдатские привалы». Для жителей и гостей города-героя подготовлена обширная программа: концерты с музыкой военных лет, тематические выставки, мастер-классы, флешмобы. На «Солдатских привалах» традиционно будет работать полевая кухня — всех желающих угостят солдатской кашей и ароматным чаем.

В городской черте площадки будут организованы в парке им. В.И. Ленина, у Дома культуры «Кубань», в сквере им. К. Маркса, в парке имени Ленинского Комсомола, а также на площади перед Дворцом творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина.

К празднованию присоединятся и жители сельских округов. «Солдатские привалы» пройдут в селах Абрау-Дюрсо (Ярмарочная площадь, ул. Промышленная, 12), Гайдук (ул. Ленина, 1), Глебовское (площадка для пожарно-прикладных видов спорта), Мысхако (ул. Шоссейная, 34), а также в хуторах Горный (ул. Шоссейная, 53), Убых (ул. Медовая), Семигорский (ул. Мухина, 10) и станицах Натухаевская (ул. Красная – ул. Фрунзе) и Раевская (территория парка на ул. Котова, 40; ул. Сосновая, 2; ул. Екатерины Яйлоян; ул. Сараны, 34).

9 мая в 10:00 на пляже «Дельфин» в районе Западного мола пройдет молодежное патриотическое мероприятие «Город Победы: Улицы говорят». Гостей ждет культурная программа, кибертурнир и фестиваль граффити (все необходимое выдадут на месте). Участники конкурсов смогут выиграть колонки, наушники, рюкзаки и другие призы.

9 мая все спортивные мероприятия в Новороссийске будут посвящены 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В 10:00 бесплатно можно посетить товарищеский матч по футболу среди молодежных команд спортивной школы «Черноморец», который пройдет на стадионе «Центральный». В 11:00 возле магазина «Мега-спорт» на пр. Ленина, 79 состоится конкурсная программа, где можно будет выиграть спортивные призы от организатора.

В 12:00 пройдет открытый турнир по гиревому спорту. Он пройдет в Центре единоборств по адресу пр. Ленина, 97А.

С 9:00 до 12:00 на День открытых дверей приглашают СШ «Виктория» (ул. Дзержинского, 126) и СШ «Олимпиец» (ул. Первомайская, 7А).

