В Ярославле 9 мая запретили продавать алкоголь на улице Кирова

В Ярославле кафе, барам и рюмочной на улице Кирова запретят продавать алкоголь 9 мая с 8:00 до 24:00. Соответствующий документ, подписанный заместителем мэра по вопросам социально-экономического развития Еленой Гудкевич, направлен руководителям предприятий общественного питания, узнал «Ъ-Ярославль».

Реализация алкоголя будет исключена в следующих заведениях: «Минкульт – гастробар», «Полтора Питбуля», «Магнум», «Sweet pepper», «Кинза», «No cap», «Бутер БРО паб», «Жарим в кайф», «История любви», «Хюгге», «Локал Вайн», «Коктейль бар», «Моряк и Чайка», рюмочная «СЕТ».

Решение принято в соответствии с протоколом заседания антитеррористической комиссии города и рекомендациями УМВД по Ярославской области. Неисполнение или нарушение влечет наложение административного штрафа: от 3 до 5 тыс. руб. на граждан, от 30 до 50 тыс. руб. на должностных лиц, от 100 до 250 тыс. руб. на юрлиц.

Ранее первый заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов подписал постановление, которым было рекомендовано организациям розничной торговли, прилегающим к местам празднования, ограничить продажу алкоголя в День Победы.