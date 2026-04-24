Власти Ярославля рекомендовали ограничить продажу алкоголя 9 мая

В Ярославле рекомендовано ограничить продажу алкоголя в День Победы. Соответствующее постановление подписал первый заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Рекомендация относится к организациям розничной торговли, расположенным в границах территорий, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий: проспект Ленина, улица Советская, Красная площадь, улицы Ушинского и Комсомольская, Богоявленская площадь, улица Первомайская, Первомайский переулок, улицы Трефолева, Депутатская, Нахимсона и Советская площадь.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в День Победы шествие «Бессмертный полк» будет организовано только в Ярославле. Также в областной столице состоятся традиционный парад и проезд военной техники. Салют запланирован в Рыбинске, в Ярославле этот вопрос находится в проработке.

