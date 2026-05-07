Форвард «Локомотива» Шалунов стал лучшим нападающим в полуфинале Кубка Гагарина

Форвард ярославского ХК «Локомотив» Максим Шалунов впервые в карьере признан лучшим нападающим по итогам полуфинала Кубка Гагарина. Соответствующее решение вынесла комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных.

За семь матчей полуфинала Шалунов набрал 6 (5+1) очков с показателем полезности «+4». В шестом матче Максим Шалунов с передач Александра Радулова забил два гола за последние полминуты, тем самым сравняв счет и переведя игру в овертайм. На счету нападающего также 10 силовых приемов, три блокированных броска, два отбора шайбы.

Лучшим вратарем полуфинальных серий стал голкипер омского «Авангарда», соперника «Локомотива», Никита Серебряков. Лучшим защитником стал Митчелл Миллер, а лучшим новичком — Степан Терехов. Оба играют за «Ак Барс».

6 мая «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии и вышел в финал Кубка Гагарина.

Алла Чижова