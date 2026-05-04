«Локомотив» совершил камбэк и продлил серию с «Авангардом» на седьмой матч

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина и продлил серию. «Железнодорожники» проигрывали со счетом 0:2, а на последней минуте перевернули ход игры и вырвали победу в овертайме.

Шестой матч прошел в Омске. На 5-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве из-за удаления Никиты Кирьянова. Ярославцы отстояли, но в середине периода пропустили: в ворота Даниила Исаева шайбу отправил игрок омской команды Василий Пономарев. «Локомотив» до конца периода атаковал, но так и не смог сравнять счет.

Второй период гости также провели в атаке, но пробить оборону хозяев не смогли. Вновь был удален Кирьянов за задержку клюшкой, что дало возможность «Авангарду» перехватить инициативу. В большинстве омичи доиграли вторую и начали третью 20-минутку и реализовали свой шанс: на 14-й секунде третьего периода защитник Максим Лажуа отправил шайбу в пустой угол, Исаев не успел.

Первое большинство гостей случилось на 7-й минуте последнего игрового отрезка, лишнего ярославцы не смогли реализовать. За 3 минуты до финальной сирены «Локомотив» снял вратаря, следом взял тайм-аут. После возобновления игры ярославцы пытались вернуться в игру, но «Авангард» не пускал.

Но на последней минуте матча ярославцы совершили камбэк: в формате шесть на пять ярославский нападающий Максим Шалунов забил две шайбы с разницей в 20 секунд с передач Александра Радулова.

Впервые по ходу серии игра перешла в овертайм. Сначала давили омичи, но после удаления Константина Окулова, который нарушил правила на игроке «Локомотива» Рихарде Панике, гости получили шанс в дополнительном отрезке. Большинство они не реализовали: не смогли закрепиться в зоне соперника. Но после игры в неравных составах наконец смогли вывести игру из своей зоны, а следом и проводить позиционные атаки. Омичи традиционно убегали в контратаки, спасал Исаев. В концовке центрфорвард «Локомотива» Байрон Фрэз получил удаление за подножку, «Авангард» не забил в большинстве. В первом овертайме счет не изменился.

Во втором овертайме инициатива переходила от команды к команде. Ярославцы поиграли в большинстве, но не реализовали. Победный гол в концовке овертайма забил защитник Рушан Рафиков. Счет в матче — 2:3.

Седьмой и решающий матч серии пройдет 6 мая в Ярославле.

Алла Чижова