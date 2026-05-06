Срок окупаемости гостиничных проектов в Сочи вырос на треть

Сроки окупаемости гостиничных проектов в Сочи за последние годы увеличились примерно на 20–30% и сейчас чаще составляют 9–10 лет вместо прежних 7–10 лет. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил эксперт по недвижимости Кирилл Флутков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его оценке, ключевым фактором устойчивости гостиничного бизнеса остается загрузка объектов. При среднем уровне около 68% отели демонстрируют доходность порядка 9–10% годовых. Основной финансовый результат формируется в высокий сезон: с июня по сентябрь загрузка достигает 80–87%, а в пиковые периоды — до 90%. В это время обеспечивается основной денежный поток, тогда как межсезонье, как правило, лишь покрывает операционные расходы.

Критическим для экономики гостиниц, по словам эксперта, является снижение загрузки ниже 60%. При уровне 45–50% объект, как правило, выходит лишь в режим покрытия текущих затрат без формирования инвестиционной доходности. В горном кластере Сочи, где в 2025 году загрузка колебалась в диапазоне 60–87%, сохраняется относительная стабильность денежных потоков и возможность обслуживания кредитной нагрузки.

Дополнительное давление на экономику проектов оказывает рост операционных издержек — в том числе расходов на персонал, коммунальные услуги и эксплуатацию объектов. На этом фоне удорожание заемного капитала усиливает нагрузку на инвесторов, а финансовая устойчивость проектов все чаще зависит от качества управления и контроля затрат.

В результате, отмечает господин Флутков, инвестиционный цикл в гостиничном сегменте Сочи постепенно удлиняется. Если ранее стандартный срок окупаемости составлял 7–10 лет, то сейчас он сместился к 9–10 годам, что связано с ростом стоимости строительства и удорожанием финансирования.

При этом наиболее устойчивыми остаются премиальные отели и апарт-форматы. Средний тариф в этих сегментах достигает около 15 тыс. руб. за номер, а доходность за последние два года выросла почти на 50%. Это позволяет частично компенсировать сезонные колебания спроса и поддерживать интерес инвесторов, несмотря на удлинение сроков возврата вложений.

Вячеслав Рыжков