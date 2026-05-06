Компаньона экс-председателя Краснодарского крайсуда осудили за мошенничество

В Краснодаре вынесен приговор Владиславу Овчаренко, которого следствие рассматривало как номинального владельца части активов бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Как сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов региона, за покушение на мошенничество в особо крупном размере он получил три года лишения свободы условно.

Суд установил, что господин Овчаренко предложил знакомому за вознаграждение в 1,2 млн руб. якобы передать деньги судье краевого суда для смягчения меры пресечения одному из фигурантов уголовного дела, ссылаясь на личные связи в судебной системе. Он был задержан при получении средств. Первоначально действия обвиняемого квалифицировались как посредничество во взяточничестве, однако следствие пришло к выводу, что он намеревался присвоить деньги, что позволило переквалифицировать обвинение на мошенничество.

Владислав Овчаренко и его мать Янина Овчаренко, по данным правоохранительных органов, являлись доверенными лицами Александра Чернова, возглавлявшего Краснодарский краевой суд в 1994–2019 годах. В июне 2025 года по иску Генеральной прокуратуры имущество бывшего судьи общей стоимостью около 1,2 млрд руб., включая агропредприятие «Горный сад», было обращено в доход государства. Суд признал, что господин Овчаренко участвовал в оформлении и последующем номинальном владении этими активами.

Кроме того, Янина Овчаренко фигурировала в качестве соответчицы по другому иску Генпрокуратуры к семье Черновых, удовлетворенному судом 24 апреля текущего года. В рамках этого дела на нее были оформлены коммерческие объекты недвижимости в Краснодаре.