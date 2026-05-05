Компаньон бывшего председателя Краснодарского крайсуда осужден за мошенничество

В Краснодаре суд вынес приговор Владиславу Овчаренко, номинальному владельцу части активов бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова. За покушение на особо крупное мошенничество господин Овчаренко осужден на три года условно, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд установил, что Владислав Овчаренко обещал знакомому передать 1,2 млн руб. судье Краснодарского краевого суда за смягчение меры пресечения фигуранту одного из уголовных дел. Злоумышленник ссылался на свои дружеские связи с руководством крайсуда. Господин Овчаренко был задержан при получении средств. Обвинение ему было предъявлено по статье о посредничестве в передаче особо крупной взятки. Следствие также пришло к выводу, что злоумышленник планировал присвоить средства, то есть совершил мошенничество.

Владислав Овчаренко и его мать Янина Овчаренко были доверенными лицами Александра Чернова, возглавлявшего Краснодарский крайсуд с 1994 по 2019 год. В июне 2025 года имущество бывшего судьи стоимостью 1,2 млрд руб., в том числе агропредприятие «Горный сад», отошло в казну по иску Генпрокуратуры. Суд признал, что Владислав Овчаренко участвовал в присвоении активов, а затем выступал их номинальным владельцем. Янина Овчаренко была привлечена соответчицей еще по одному иску Генпрокуратуры к семье Черновых, который был удовлетворен судом 24 апреля текущего года. На госпожу Овчаренко были оформлены коммерческие помещения в Краснодаре.

Анна Перова, Краснодар