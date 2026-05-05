Качество менеджмента в свердловском департаменте туризма вновь признано худшим
Качество финансового менеджмента в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и в департаменте молодежной политики региона оценили как «низкое», следует из анализа работы ведомств в 2025 году, проведенного министерством финансов Среднего Урала. Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства уже получал соответствующую негативную оценку по итогам 2023 года, в 2024-м ведомство поднялось до «приемлемого уровня», однако в 2025-м вновь опустилось до «низкого уровня».
Согласно документу, высокий уровень финансового менеджмента за год сохранили:
- Департамент государственного жилищного и строительного надзора;
- Департамент государственных закупок;
- Департамент информационной политики;
- Департамент по обеспечению деятельности мировых судей;
- Министерство международных и внешнеэкономических связей;
- Министерство физкультуры и спорта;
- Министерство финансов;
- Министерство цифрового развития и связи;
- Министерство экономики и территориального развития;
- Региональная энергетическая комиссия (РЭК);
- Управление архивами.
С «приемлемого» до «высокого» уровня поднялись:
- Департамент по труду и занятости населения;
- Министерство промышленности и науки;
- Управление делами губернатора и правительства Свердловской области.
С высокого уровня опустились до «приемлемого»:
- Департамент ветеринарии;
- Департамент внутренней политики;
- Департамент противодействия коррупции и контроля;
- Министерство инвестиций и развития;
- Министерство культуры;
- Министерство общественной безопасности;
- Министерство социальной политики;
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия.
Приемлемый уровень финансового менеджмента сохранили:
- Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира;
- Министерство здравоохранения;
- Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка;
- Министерство образования;
- Министерство по управлению государственным имуществом;
- Министерство природных ресурсов и экологии;
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства;
- Министерство энергетики и ЖКХ;
- Министерство строительство и развития инфраструктуры.
Управление ЗАГС за год миновало приемлемый уровень и сразу перешло с «низкого» до «высокого».
В 2025 году департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области покинула Эльмира Туканова, которая руководила ведомством с момента его создания в 2022 году. За все время его существования региональный минфин ни разу не оценивал качество менеджмента в департаменте как «высокий». В 2025 году ведомство под руководством госпожи Тукановой подало иски к девяти компаниям о возврате средств на общую сумму 183 млн руб. в связи с якобы невыполнением грантополучателями условий договоров, однако большую часть требований о взыскании суд отклонил. Летом в департаменте прошли следственные действия. Власти обсуждали возможность ликвидации ведомства из-за низкой эффективности работы и неоднозначного отношения к его директору со стороны туристического сообщества, однако после отставки госпожи Тукановой решили сохранить его в качестве «самостоятельной единицы». С декабря 2025 года обязанности главы департаменте исполняет экс-руководитель Центра развития туризма региона Татьяна Белик.
Ликвидированный в 2018 году департамент молодежной политики был восстановлен и выделен в отдельный орган власти по решению свердловских властей в ноябре 2024 года, в феврале 2025-го была утверждена структура ведомства с общей численностью сотрудников в 17 человек. В июне 2025 года его возглавил на тот момент и.о. директора Денис Протасов, который до февраля более двух лет занимал пост заместителя министра образования и молодежной политики Свердловской области. В задачи департамента входят оказание поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, содействие в модернизации действующей сети учреждений молодежной политики и властям муниципалитетов в организации молодежных бирж труда.