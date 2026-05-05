Качество менеджмента в свердловском департаменте туризма вновь признано худшим

Качество финансового менеджмента в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и в департаменте молодежной политики региона оценили как «низкое», следует из анализа работы ведомств в 2025 году, проведенного министерством финансов Среднего Урала. Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства уже получал соответствующую негативную оценку по итогам 2023 года, в 2024-м ведомство поднялось до «приемлемого уровня», однако в 2025-м вновь опустилось до «низкого уровня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно документу, высокий уровень финансового менеджмента за год сохранили:

Департамент государственного жилищного и строительного надзора;

Департамент государственных закупок;

Департамент информационной политики;

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей;

Министерство международных и внешнеэкономических связей;

Министерство физкультуры и спорта;

Министерство финансов;

Министерство цифрового развития и связи;

Министерство экономики и территориального развития;

Региональная энергетическая комиссия (РЭК);

Управление архивами.

С «приемлемого» до «высокого» уровня поднялись:

Департамент по труду и занятости населения;

Министерство промышленности и науки;

Управление делами губернатора и правительства Свердловской области.

С высокого уровня опустились до «приемлемого»:

Департамент ветеринарии;

Департамент внутренней политики;

Департамент противодействия коррупции и контроля;

Министерство инвестиций и развития;

Министерство культуры;

Министерство общественной безопасности;

Министерство социальной политики;

Управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Приемлемый уровень финансового менеджмента сохранили:

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира;

Министерство здравоохранения;

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка;

Министерство образования;

Министерство по управлению государственным имуществом;

Министерство природных ресурсов и экологии;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства;

Министерство энергетики и ЖКХ;

Министерство строительство и развития инфраструктуры.

Управление ЗАГС за год миновало приемлемый уровень и сразу перешло с «низкого» до «высокого».

В 2025 году департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области покинула Эльмира Туканова, которая руководила ведомством с момента его создания в 2022 году. За все время его существования региональный минфин ни разу не оценивал качество менеджмента в департаменте как «высокий». В 2025 году ведомство под руководством госпожи Тукановой подало иски к девяти компаниям о возврате средств на общую сумму 183 млн руб. в связи с якобы невыполнением грантополучателями условий договоров, однако большую часть требований о взыскании суд отклонил. Летом в департаменте прошли следственные действия. Власти обсуждали возможность ликвидации ведомства из-за низкой эффективности работы и неоднозначного отношения к его директору со стороны туристического сообщества, однако после отставки госпожи Тукановой решили сохранить его в качестве «самостоятельной единицы». С декабря 2025 года обязанности главы департаменте исполняет экс-руководитель Центра развития туризма региона Татьяна Белик.

Ликвидированный в 2018 году департамент молодежной политики был восстановлен и выделен в отдельный орган власти по решению свердловских властей в ноябре 2024 года, в феврале 2025-го была утверждена структура ведомства с общей численностью сотрудников в 17 человек. В июне 2025 года его возглавил на тот момент и.о. директора Денис Протасов, который до февраля более двух лет занимал пост заместителя министра образования и молодежной политики Свердловской области. В задачи департамента входят оказание поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, содействие в модернизации действующей сети учреждений молодежной политики и властям муниципалитетов в организации молодежных бирж труда.

Василий Алексеев