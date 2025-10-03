Гостеприимству готовят ликвидацию

В правительстве Свердловской области рассматривают возможность ликвидации департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона, который возглавляет Эльмира Туканова. По данным «Ъ-Урал», решение связано с низкой эффективностью работы ведомства. Госпожа Туканова заявила о лидирующих позициях Среднего Урала в сфере туризма, «реальных доходов» в отрасли и невозможности развивать направление без профильного департамента.



Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова

О том, что власти Свердловской области планируют расформировать департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства спустя три года после его создания, рассказал «Ъ-Урал» источник в региональном правительстве.

«Причин несколько — малая эффективность департамента»,— пояснил собеседник, указав также на неоднозначное отношение к директору департамента Эльмире Тукановой со стороны профессионального сообщества.

Второй источник, близкий к ведомству, подтвердил высокие шансы ликвидации департамента. По его словам, рассматривается вопрос об объединении департамента, управляющей компании туристско-рекреационными кластерами и Центра развития туризма Свердловской области. «Курировать развитие туризма будет Дмитрий Ионин (сейчас занимает должность и.о. заместителя губернатора — министра инвестиций Свердловской области.— "Ъ-Урал")»,— рассказал собеседник.

Профильные ведомства по развитию туризма были созданы в правительствах ряда российских регионов в 2022 году после запуска национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На тот момент заместитель губернатора Дмитрий Ионин отмечал, что свердловский департамент будет работать на достижение ключевых показателей федерального проекта: рост числа туристов, внедрение цифровых решений, повышение уровня комфорта, создание маршрутов и туристических продуктов, увеличение числа занятых в сфере туризма.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи — увеличить к 2035 году поток гостей до 5 млн туристов ежегодно, в три раза больше, чем сейчас. Даже в название ведомства вынесли слово "гостеприимство", позиционируя регион готовым принять гостей со всего мира»,— пояснил он.

Главой созданного департамента была утверждена Эльмира Туканова, возглавлявшая Центр развития туризма Свердловской области в 2013-2021 годах. Она тогда пообещала, что займется созданием велосипедных и пешеходных маршрутов, визит-центров с кафе, магазинами, пунктами проката и туалетами, возведением туробъектов на водных и речных маршрутах.

Эльмира Туканова родилась в 1977 году в селе Тазларово (Башкортостан). В 1998 году работала учителем английского языка в Тюменской области, в 2000 году устроилась в Тюменский областной краеведческий музей: была младшим научным сотрудником, научным сотрудником, заведующим экскурсионно-туристическим бюро. В 2007 году возглавила информационно-туристический центр Тюменской области, в 2008 году получила должность заместителя директора компании «Евросезон» в Тобольске, в 2009 году — ведущего специалиста, руководителя отдела рекламы компании «Экспотур» в Москве, в этом же году — исполнительного директора компании «Святослав» в Тобольске. Позже отвечала за связь с общественностью в гостинице «Славянская» в Тобольске (с 2010 года), в Ассоциации туроператоров в Москве (в 2010 году) и в компании «Экспотур» в Москве (с 2011 года). В 2012 году после назначения бывшего полпреда президента в Уральском федеральном округе, экс-главы администраций Тобольска и Тюмени Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области госпожа Туканова была назначена заместителем директора по экономической деятельности Центра развития туризма региона, а затем возглавила его.

В свердловском департаменте информационной политики «Ъ-Урал» пообещали, что сообщат о кадровых решениях «после их принятия».

Эльмира Туканова в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнула, что не слышала о планах по ликвидации ведомства. «Свердловская область последние три года занимает лидирующие позиции в туризме. Мы на седьмом месте среди регионов России по турпотоку, номерной фонд ежегодно увеличивается на более чем 700 единиц, создано четыре национальных маршрута, два из которых инклюзивные»,— сказала она.

Госпожа Туканова отметила, что с 2025 года департамент начал проводить контрольно-надзорную работу в сфере туризма. «Отрасль приносит реальный доход в бюджеты муниципалитетов и всего региона. У нас свыше 560 коллективных средств размещения, более 300 аттестованных экскурсоводов, гидов и инструкторов проводников. Как такая отрасль может остаться без ведомства?»,— добавила директор департамента.

Согласно информации министерства финансов Свердловской области о результатах оценки качества финансового менеджмента, департамент за три года работы находился на «приемлемом уровне» (в 2022 и 2024 годах) и «низком уровне» (в 2023 году). В июле 2025 года в ведомстве прошли следственные действия, в ходе которых силовики изъяли ряд документов.

«Пришли, запросили документы и мы предоставили. Все хорошо, никаких обысков»,— рассказала тогда «Ъ-Урал» Эльмира Туканова. Цель визита силовиков и интересующие их сведения она комментировать не стала.

Ранее, в июне, департамент подал девять исков о нарушении договоренностей по грантам на общую сумму в 183 млн руб. Как пояснили «Ъ-Урал» в ведомстве, компании «Ковчег», «Город мечты», «Баден Групп» якобы нарушили сроки по возведению модульных строений, компании «СинтезАктив», «Малибу» и «Арамильская слобода» вовремя не создали пляжную инфраструктуру, предприниматели А. Пенягин и Ю. Сырейщиков не реализовали заявленные проекты.

Однако в сентябре Арбитражный суд Свердловской области отклонил требования департамента о взыскании с парка «Арамильская слобода» 10 млн руб., а в октябре — о взыскании 63,3 млн руб. с «Баден Групп».

У профессионального сообщества «накопились вопросы» к руководству департамента по предоставлению грантов и выделению субсидий с момента создания ведомства в 2022 году, рассказал «Ъ-Урал» президента Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Вызывает подозрения механика взаимодействия с участниками рынка и отдельными организациям, которым длительное время направлялось основное финансирование. Насколько целесообразны были эти мероприятия? Возникают вопросы к каждой закупке»,— подчеркнул он.

Господин Мальцев отметил, что в случае ликвидации департамента новому ответственному за туризм в регионе предстоит решить «сложную задачу по возвращению доверия со стороны профессионального сообщества».

Региональным властям необходимо встроить развитие туризма в единую систему с другими органами власти, а «не содержать обособленный от всех департамент», считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «В регионе, мягко говоря, мало комфортабельных гостиниц. Эта проблема относится к сфере туризма и гостеприимства, однако для ее решения не обязательно утверждать целый департамент — достаточно создать условия и привлекать инвестиции. Это уже экономика, другая сфера, но без нее туризм не взлетит»,— пояснил он. Господин Гагарин добавил, что ведомство в случае включения в единую систему сможет опираться на «возможности соседствующих сфер» для привлечения инвестиций в туризм.

