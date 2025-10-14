«Баден-Баден» выиграл второй суд по иску дептуризма на 76 млн руб.

Свердловский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска департамента по развитию туризма к компании «Город Мечты» (входит в ГК Baden Family) на 76 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Суд установил, что средства, выделенные компании на создание эко-деревни из модульных конструкций на берегу Сысертского водохранилища, были использованы по целевому назначению»,— сообщили в пресс-службе Baden Family. Ведомство в иске требовало в полном объеме вернуть предоставленную компании субсидию из-за нарушения сроков по возведению модульных некапитальных строений.

По утверждению компании, сейчас в Сысерти уже действует термальный курорт «Фабрика отдыха», который был открыт в декабре 2024 года, и эко-деревня с благоустроенным пляжем и гастробаром на берегу Сысертского водохранилища на ул. Загородной. В 2024 году было подписано четырехстороннее соглашение со Сбером, администрацией Сысерти и «Агентством развития Сысерти» по развитию территории.

Ранее подобное дело уже выиграла другая структура ГК Baden Family, которая занималась курортом «Баден-Баден Реж». Департамент туризма требовал взыскать 63,3 млн руб. за нарушение сроков строительства, однако компания заявляла, что условия гранта выполнены в полном объеме, а грантодатель сам задержал выплату субсидии на полгода.

Еще одна компания, ООО «Малибу», выиграла суд по иску дептуризма 2 октября. Департамент заявлял, что компания нарушила сроки соглашений о создании пляжной инфраструктуры. Требования составляли 9,6 млн руб. В сентябре дело выиграла компания «Арамильская слобода». Иск к ИП Сырейщикову суд оставил без движения, поскольку департамент нарушил сроки уведомления ответчика.

При этом департамент начал подавать первые апелляции на принятые решения — так, в суд поступила жалоба по иску к парку «Арамильская слобода». Ее 8 декабря рассмотрит 17 арбитражный апелляционный суд.

Напомним, иски на общую сумму 183 млн руб. департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области направил в июле этого года к нескольким компаниям. Ведомство требовало вернуть только полный объем субсидий либо штраф в размере субсидии дополнительно. Как поясняли «Ъ-Урал» в департаменте, компании нарушили сроки исполнения грантовых обязательств.

Анна Капустина