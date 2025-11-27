Свердловские власти отказались от ликвидации дептуризма после отставки Тукановой

Департамент по развитию туризма и гостеприимства Свердловской области не будет ликвидирован и продолжит работу, как «самостоятельная единица», рассказал губернатор Денис Паслер в ответе на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» на пресс-конференции. Глава региона подчеркнул, что в связи с отставкой главы ведомства Эльмиры Тукановой в профессиональном сообществе «все конфликты будут в полном объеме забыты, исчерпаны и будет выстроена новая модель взаимодействия».

Эльмира Туканова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Эльмира Туканова

«Туризм важная составляющая развития абсолютно любого государства, субъекта, и Свердловская область, как большой интересный и красивый регион, в котором есть, что рассказывать и показывать, заинтересован в стабильной обстановке, конструктивном диалоге с туристическим сообществом и атмосферой, которая притягивает и создает атмосферу развития, а не конфликта»,— подчеркнул господин Паслер.

Эльмира Туканова возглавляла департамент по развитию туризма и гостеприимства с момента его создания в 2022 году. В октябре в правительстве Свердловской области обсуждали возможность ликвидации ведомства. Собеседники «Ъ-Урал» отмечали низкую эффективность работы департамента и неоднозначное отношение к его директору со стороны туристического сообщества. Согласно информации министерства финансов Свердловской области о результатах оценки качества финансового менеджмента, ведомство за три года работы находилось на «приемлемом уровне» (в 2022 и 2024 годах) и «низком уровне» (в 2023 году). В июле 2025 года в департаменте прошли следственные действия, в ходе которых силовики изъяли ряд документов. В июне ведомство подало девять исков о нарушении договоренностей по грантам на общую сумму в 183 млн руб., однако большую часть требований о взыскании средств суд отклонил.

В конце октября Эльмира Туканова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. И.о. директора департамента была назначена заместитель главы ведомства Елена Васильева.

Василий Алексеев