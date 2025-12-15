Татьяна Белик возглавила департамент по развитию туризма Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил руководителя Центра развития туризма региона Татьяну Белик исполняющей обязанности директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Среднего Урала, рассказали «Ъ-Урал» в областном департаменте информационной политики. К работе в новой должности она приступила в понедельник, 15 декабря.

Фото: Соцсети Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик (вторая слева)

Татьяна Белик возглавляла Центр развития туризма Свердловской области с 2025 года. Ранее, с 2010 года, она руководила пресс-службой «Вуз-банка», с 2017 года работала заместитель начальника управления маркетинга в Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), с 2019 года — руководителем отдела по связям с общественностью Welcome to Ural. В 2021 году возглавила МКУ «Столица Урала» в Екатеринбурге.

Ранее, с начала ноября, обязанности директора департамента исполняла заместитель главы ведомства Елена Васильева. Руководящий пост стал вакантным после отставки Эльмиры Тукановой. До ее ухода, в октябре, в региональном правительстве обсуждали возможность ликвидации департамента. Собеседники «Ъ-Урал» отмечали низкую эффективность работы ведомства и неоднозначное отношение к его директору со стороны туристического сообщества. В июле 2025 года в департаменте прошли следственные действия, в июне ведомство подало девять исков о нарушении договоренностей по грантам на общую сумму в 183 млн руб., однако большую часть требований о взыскании средств суд отклонил.

После решения госпожи Тукановой уйти в отставку власти передумали ликвидировать ведомство, подчеркнув, что оно продолжит работу как «самостоятельная единица». «Туризм важная составляющая развития абсолютно любого государства, субъекта, и Свердловская область, как большой интересный и красивый регион, в котором есть, что рассказывать и показывать, заинтересован в стабильной обстановке, конструктивном диалоге с туристическим сообществом и атмосферой, которая притягивает и создает атмосферу развития, а не конфликта»,— сказал Денис Паслер в конце ноября.

Губернатор заверил, что в связи со сменой руководства департамента подчеркнул, что после смены руководства департамента «все конфликты будут в полном объеме забыты, исчерпаны и будет выстроена новая модель взаимодействия» властей с туристическим сообществом.

Василий Алексеев