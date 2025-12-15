Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татьяна Белик возглавила департамент по развитию туризма Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил руководителя Центра развития туризма региона Татьяну Белик исполняющей обязанности директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Среднего Урала, рассказали «Ъ-Урал» в областном департаменте информационной политики. К работе в новой должности она приступила в понедельник, 15 декабря.

Татьяна Белик (вторая слева)

Татьяна Белик (вторая слева)

Фото: Соцсети Центра развития туризма Свердловской области

Татьяна Белик (вторая слева)

Фото: Соцсети Центра развития туризма Свердловской области

Татьяна Белик возглавляла Центр развития туризма Свердловской области с 2025 года. Ранее, с 2010 года, она руководила пресс-службой «Вуз-банка», с 2017 года работала заместитель начальника управления маркетинга в Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), с 2019 года — руководителем отдела по связям с общественностью Welcome to Ural. В 2021 году возглавила МКУ «Столица Урала» в Екатеринбурге.

Ранее, с начала ноября, обязанности директора департамента исполняла заместитель главы ведомства Елена Васильева. Руководящий пост стал вакантным после отставки Эльмиры Тукановой. До ее ухода, в октябре, в региональном правительстве обсуждали возможность ликвидации департамента. Собеседники «Ъ-Урал» отмечали низкую эффективность работы ведомства и неоднозначное отношение к его директору со стороны туристического сообщества. В июле 2025 года в департаменте прошли следственные действия, в июне ведомство подало девять исков о нарушении договоренностей по грантам на общую сумму в 183 млн руб., однако большую часть требований о взыскании средств суд отклонил.

После решения госпожи Тукановой уйти в отставку власти передумали ликвидировать ведомство, подчеркнув, что оно продолжит работу как «самостоятельная единица». «Туризм важная составляющая развития абсолютно любого государства, субъекта, и Свердловская область, как большой интересный и красивый регион, в котором есть, что рассказывать и показывать, заинтересован в стабильной обстановке, конструктивном диалоге с туристическим сообществом и атмосферой, которая притягивает и создает атмосферу развития, а не конфликта»,— сказал Денис Паслер в конце ноября.

Губернатор заверил, что в связи со сменой руководства департамента подчеркнул, что после смены руководства департамента «все конфликты будут в полном объеме забыты, исчерпаны и будет выстроена новая модель взаимодействия» властей с туристическим сообществом.

Василий Алексеев

Новости компаний Все