Главные новости за 5 мая. Сочи

В Туапсинском муниципальном округе завершены работы по очистке четырех из шести локальных участков береговой линии, где ранее были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. В настоящее время основные усилия сосредоточены за пределами Туапсе — в поселке Тюменском.

На рынке элитных новостроек зафиксировано снижение цен, которое к первому кварталу 2026 года достигло 16–20%. Среднее снижение цен по итогам года составило около 9–10%, однако в начале 2026 года падение ускорилось.

Продажи туров в Сочи на майские праздники в 2026 году демонстрируют снижение примерно на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все больше клиентов ждут выгодных предложений и принимают решение ближе к дате выезда.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошеннической схемы, в результате которой 41-летняя жительница Сочи передала злоумышленникам 11 млн руб. наличными. Деньги пострадавшая привезла в Москву после телефонных разговоров с неизвестными, представившимися сотрудниками государственных структур.

С береговой линии и из реки Туапсе собрано и вывезено 18,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Из этого объема 1,5 тыс. кубометров вывезли за последние сутки.

В Сочи праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая, планируется провести с учетом действующих мер безопасности. Участие в каждом мероприятии будет ограничено числом до 1 тыс. человек.

Страховые компании отмечают рост интереса к защите имущества после серии атак беспилотников на Туапсе. После подобных происшествий граждане и бизнес начинают активнее интересоваться страхованием жилья, коммерческих объектов и транспорта от рисков, связанных с падением летательных аппаратов и их обломков.