После апрельских атак БПЛА в Туапсе вырос интерес к страхованию

Страховые компании отмечают рост интереса к защите имущества после серии атак беспилотников на Туапсе. Как рассказал «Ъ-Сочи» директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков, после подобных происшествий граждане и бизнес начинают активнее интересоваться страхованием жилья, коммерческих объектов и транспорта от рисков, связанных с падением летательных аппаратов и их обломков.

Как сообщили представители страхового сектора, подобная динамика часто наблюдается после резонансных инцидентов. На фоне апрельских событий в Туапсе увеличилось число запросов на консультации по действующим программам страхования имущества, а также на оформление новых полисов с расширенным покрытием.

В компании отметили, что в текущем году спрос на специализированный продукт «Защита от дронов» вырос в десятки раз.

По словам представителей отрасли, чаще всего клиентов интересует, распространяется ли страховка на повреждение фасадов, кровли, окон, внутренней отделки, имущества внутри помещений, а также дополнительных строений на участке. Владельцы автомобилей уточняют возможность компенсации ущерба по договорам каско.

Напомним, в апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам беспилотников. В результате происшествий фиксировались возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода и морского терминала, проводилась эвакуация жителей близлежащих домов, а на отдельных территориях велись работы по ликвидации последствий и экологической очистке.

В ночь на 1 мая на территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание, вызванное ударом беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Днем ранее местные власти сообщили о полной ликвидации пожара, возникшего после предыдущей атаки БПЛА 28 апреля.

В настоящий момент на территории Туапсинского муниципального округа сохраняется режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. По заявлению властей, обстановка остается контролируемой, все профильные службы продолжают проводить восстановительные работы и мероприятия по очистке территории.

Участники рынка считают, что подобные события повышают внимание граждан и бизнеса к вопросам защиты имущества и ускоряют принятие решений о страховании.

Мария Удовик