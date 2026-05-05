В Сочи мероприятия ко Дню Победы проведут с ограничением до 1 тысячи участников

В Сочи праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая, планируется провести с учетом действующих мер безопасности. Как рассказали «Ъ-Сочи» в администрации курорта, участие в каждом мероприятии будет ограничено числом до 1 тыс. человек.

Власти края ранее заявляли, что торжества в муниципалитетах будут проходить в локальном формате, без чрезмерного скопления людей. Основной акцент в День Победы сделан на адресную поддержку ветеранов и проведение памятных церемоний.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, особое внимание необходимо уделить ветеранам Великой Отечественной войны. Если состояние здоровья не позволяет им лично посетить мероприятия, поздравления и концерты должны быть организованы по месту проживания.

Акция «Бессмертный полк» в Краснодарском крае в 2026 году пройдет в дистанционном формате. Жители региона могут подать заявки для участия в онлайн-шествии до 6 мая.

В период с 1 по 12 мая правоохранительные органы региона переведены на усиленный режим несения службы. Дополнительные меры предусмотрены также для противопожарных подразделений. Организаторы мероприятий прошли необходимые инструктажи по вопросам безопасности, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Всего на территории Краснодарского края ко Дню Победы запланировано более 8 тыс. мероприятий различного формата. Власти подчеркивают, что все события будут проводиться с учетом текущей оперативной обстановки и требований общественной безопасности.

«Ъ-Сочи» писал, что спрос на отдых в Сочи в период майских праздников в 2026 году сократился примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ключевых причин эксперт назвал сокращенное количество выходных дней в начале мая, а также логистические сложности для туристов, планирующих короткие поездки. Для майского периода традиционно характерны краткосрочные путешествия. В таких условиях туристы особенно чувствительны к удобству маршрута, стоимости билетов и времени в пути.

Мария Удовик